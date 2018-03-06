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Трамп увидел «возможный прогресс» в переговорах с КНДР
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Трамп увидел «возможный прогресс» в переговорах с КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 6 марта 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил о наметившемся в переговорах с КНДР «возможном прогрессе».
«Возможный прогресс в переговорах с Северной Кореей. Впервые за многие годы все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия. Мир смотрит и ждет! Может быть, это ложная надежда, но США готовы пойти в любом направлении», — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что КНДР заявила о готовности заморозить ракетно-ядерную деятельность на время переговоров с США. До этого стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне делегацию из Южной Кореи.
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