Трамп увидел «возможный прогресс» в переговорах с КНДР 

Президент США Дональд Трамп сообщил о наметившемся в переговорах с КНДР «возможном прогрессе».
«Возможный прогресс в переговорах с Северной Кореей. Впервые за многие годы все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия. Мир смотрит и ждет! Может быть, это ложная надежда, но США готовы пойти в любом направлении», — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что КНДР заявила о готовности заморозить ракетно-ядерную деятельность на время переговоров с США. До этого стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне делегацию из Южной Кореи.