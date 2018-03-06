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Бразилия заявила протест в ВТО из-за планов США ввести пошлины на импорт стали
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Бразилия заявила протест в ВТО из-за планов США ввести пошлины на импорт стали 

ИА Синьхуа 6 марта 2018
Рио-де-Жанейро, 6 марта /Синьхуа/ — Бразилия в понедельник выразила протест в ВТО в связи с планами США ввести пошлины на импорт стали, призвав Белый дом пересмотреть свое решение. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Бразилия на заседании ВТО заявила, что глобальная торговая система переживает ненормальные времени и сталкивается с серьезными вызовами, в том числе угрожающими ее существованию.
В МИД отметили, что для Бразилии протекционизм является одной из главных угроз, а односторонние действия одного из влиятельных членов ВТО вывели эту угрозу на новый уровень.
Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на сталь /в размере 25 проц. / и продукцию из алюминия /в размере 10 проц. /.
"Мы глубоко озабочены систематическими результатами /следующими из этой угрозы/, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия, не отвечающими ничьим интересам", — указывается в заявлении.
Министр развития, промышленности и внешней торговли Бразилии нанесет визит в Вашингтон, чтобы попытаться уговорить американские власти изменить свое решение.
Согласно исследованию Национальной конфедерации промышленности Бразилии, подобные пошлины могут нанести индустрии страны ущерб в размере 3,15 млрд долларов в год. —0—
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