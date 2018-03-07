Пенс пообещал продолжить давление на КНДР

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Глава Южной Кореи прокомментировал переговоры с КНДР 

РИА Новости 7 марта 2018
ТОКИО, 7 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что еще слишком рано настраиваться оптимистично в отношении диалога с КНДР, подобное мнение он выразил в ходе обеда с представителями правительственной делегации, которая посетила КНДР 5-6 марта.
"Сейчас мы подошли к чрезвычайно важной черте в наших усилиях по установлению мира и денуклеаризации Корейского полуострова … но я полагаю, что еще слишком рано быть оптимистичными, так как мы находимся только в начале пути", — цитирует агентство Ренхап слова южнокорейского президента.
Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать «горячую линию» «с целью проведения тесных консультация и для смягчения возможной военной напряженности».
Кроме этого КНДР «заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений», и «дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет».
Северокорейская сторона также подтвердила «приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима». Кроме этого КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, «но и обычные виды вооружений».
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