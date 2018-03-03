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Трамп пригрозил новыми ограничениями для Европы
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Трамп пригрозил ввести налог на автомобили из Европы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте.
"Если Евросоюз хочет и дальше повышать уже массивные пошлины и барьеры для американских компаний, которые работают там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно поставляются в США. Они делают невозможной продажу наших авто (и других товаров) там. Огромный торговый дисбаланс", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
>> Трамп развязал торговую войну в приступе гнева
В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой — снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику, которые были ограничены ввиду высоких налогов для корпораций, предпочитавших из-за этого вложения в более конкурентные зарубежные рынки. Также Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — 10%.
Еврокомиссия сообщила, что очень сожалеет о решении США ввести пошлины на импорт стали из Евросоюза и готова отреагировать. Как заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, Евросоюз отреагирует "твердо и соразмерно" для защиты своих интересов.
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