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Куба сочла решение США не возвращать дипломатов политически мотивированным
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Куба сочла решение США не возвращать дипломатов политически мотивированным 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Куба считает политически мотивированным решение администрации США продлить режим работы своего посольства на острове с сокращенным дипломатическим составом, заявил в пятницу глава департамента США кубинского МИД Карлос де Коссио.
Ранее госдепартамент США сообщил, что с 5 марта посольство будет работать в ограниченном составе на постоянной основе, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Решение о постоянном сокращении численности американской дипмиссии принято в связи с имевшими место в прошлом году предполагаемыми «акустическими атаками», серьезно подорвавшими здоровье ряда американских дипломатов и их семей в Гаване. Госдеп начал отзыв сотрудников посольства на Кубе в сентябре прошлого года.
"Решение государственного департамента, которое в одностороннем порядке продлевает на неопределенный срок режим сокращения своего персонала в посольстве на Кубе, отвечает политическим мотивациям и не имеет отношения к безопасности сотрудников в Гаване", — написал де Коссио в своем микроблоге в Twitter.
Он назвал не соответствующими действительности утверждения о некоем риске для американских дипломатов на острове. «Это не правда, что на Кубе были разрешены и могли быть осуществлены кем-либо умышленные действия против дипломатов США», — подчеркнул де Коссио.
Внешнеполитическое ведомство США заявляло, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.
Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.
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