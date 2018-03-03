Американский генерал: русские нас не боятся

Ответные меры Вашингтона на "вмешательство" в президентские выборы 2016 года не оказали никакого "сдерживающего эффекта" на "противников Америки", заявил руководитель киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне

"Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские — Прим. ред.) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся", — сказал военный на слушаниях в сенате. Он, в частности, выделил Россию, которая, как утверждает Накасоне, во время избирательной кампании "распространяла дезинформацию" в соцсетях.

Он также назвал Россию наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее обвинил 13 россиян, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, а также три юридических лица, в попытках вмешательства в американские выборы. При этом никаких доказательств их вины предоставлено не было.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве. По словам президента России Владимира Путина, американские власти вместо "воплей в конгрессе" должны предоставить российской стороне официальные документы по "списку Мюллера".