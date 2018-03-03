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Американский генерал: русские нас не боятся
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Американский генерал: русские нас не боятся 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Cliff Owen
Ответные меры Вашингтона на "вмешательство" в президентские выборы 2016 года не оказали никакого "сдерживающего эффекта" на "противников Америки", заявил руководитель киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне.
Он, в частности, выделил Россию, которая, как утверждает Накасоне, во время избирательной кампании "распространяла дезинформацию" в соцсетях.
"Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские — Прим. ред.) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся", — сказал военный на слушаниях в сенате.
Он также назвал Россию наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве.
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Пола Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ). Если назначение одобрят в сенате, генерал-лейтенант одновременно возглавит и киберкомандование ВС США.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее обвинил 13 россиян, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, а также три юридических лица, в попытках вмешательства в американские выборы. При этом никаких доказательств их вины предоставлено не было.
Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве. По словам президента России Владимира Путина, американские власти вместо "воплей в конгрессе" должны предоставить российской стороне официальные документы по "списку Мюллера".
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