Раскрыта тайна «ультразвукового оружия» Кубы 

«Ультразвуковое оружие», на которое жаловались в посольстве США на Кубе, в реальности не существует; оно оказалось побочным продуктом работы нескольких подслушивающих устройств, заявили ученые из США и Китая.
В публикации исследователей отмечается, что даже если ультразвук действительно оглушил американских дипломатов и повредил им мозг, его источником было не «ультразвуковое оружие», а перекрестные искажения, возникшие в результате взаимодействия двух ультразвуковых сигналов и породившие массу неприятных шумов, передает РИА «Новости».
«Иными словами, никто не ставил цели нанести вред здоровью дипломатов — все произошло случайным образом», — подчеркнули исследователи.
Напомним, в октябре 2017 года госдепартамент США заявил, что более 20 сотрудников американского посольства в Гаване подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. Позже кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.