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Трамп развязал торговую войну в приступе гнева
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Трамп решил развязать торговую войну в приступе гнева, узнали СМИ 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Reuters
Заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия было сделано на эмоциях, рассказали телеканалу NBC источники в Белом доме.
По их словам, во время обсуждения торговой политики мысли Трампа были заняты другими вещами. Президент был обеспокоен развитием расследования генпрокурора Джеффа Сешнса о "вмешательстве" России в выборы, а также давлением на своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера.
В тот момент, утверждают источники, разгневанный Трамп "был готов полезть в драку". Поддавшись эмоциям, он последовал советам министра торговли Уилбура Росса и главы Нацсовета по торговле Питера Наварро и решил ввести пошлины. В то же время позиция оппонентов такой меры — министра финансов Стивена Мнучина и директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона — осталась без внимания президента, сообщает телеканал.
В четверг Дональд Трамп сообщил о введении пошли на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов) в США. Комментируя решение в Twitter, американский президент назвал торговые войны хорошим и легким решением для Америки, теряющей миллиарды долларов на торговле "практической с каждой страной".
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов Вашингтона. В ВТО заявили, что торговые войны "не находятся ни в чьих интересах".
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