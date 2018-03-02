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США анонсировали испытание гиперзвукового оружия
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США планируют испытать гиперзвуковое оружие в 2019 году 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США сообщило, что ведет работу в области гиперзвуковых технологий.
В четверг президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
"Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай", — заявил глава DARPA Стивен Уокер, отчет о встрече которого с журналистами размещен на сайте Пентагона.
Уокер отметил, что его ведомство еще осенью выступило с инициативой увеличения своего бюджета, в частности, для исследований в области гиперзвуковых технологий.
"Мы получили прибавку к бюджету, чтобы сделать больше в гиперзвуковой области. Не думаю, что это все, что мы хотели, но это хороший первый шаг", — сказал Уокер, добавив, что испытательные полеты начнутся в 2019 году.
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