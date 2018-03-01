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Трамп и Чжэ Ин обсудили ситуацию вокруг КНДР
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Трамп и президент Южной Кореи обсудили ситуацию вокруг КНДР 

RT на русском 1 марта 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Сообщается, что Мун Чжэ Ин проинформировал Трампа о событиях, касающихся КНДР и о межкорейских переговорах.
«Президенты Трамп и Мун Чжэ Ин отметили свою твёрдую позицию относительно того, что любой диалог с Северной Кореей должен проводиться с явной и непоколебимой целью полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации», — сообщили в Белом доме.
Также Трамп поздравил президента Южной Кореи с успешным проведением зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США приветствуют готовность Пхеньяна к переговорам.
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