Трамп и Чжэ Ин обсудили ситуацию вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Сообщается, что Мун Чжэ Ин проинформировал Трампа о событиях, касающихся КНДР и о межкорейских переговорах.
«Президенты Трамп и Мун Чжэ Ин отметили свою твёрдую позицию относительно того, что любой диалог с Северной Кореей должен проводиться с явной и непоколебимой целью полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации», — сообщили в Белом доме.
Также Трамп поздравил президента Южной Кореи с успешным проведением зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США приветствуют готовность Пхеньяна к переговорам.