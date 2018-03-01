«Россия сама встала на путь соперничества с США»

В Пентагоне прокомментировали послание Путина Федеральному собранию

«Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — приводит РИА Новости слова Уайт.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».