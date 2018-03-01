«Россия сама встала на путь соперничества с США»

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В Пентагоне прокомментировали послание Путина Федеральному собранию 

RT на русском 8 часов назад
Официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщило, что Министерство обороны США не удивлено заявлению президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию о разработках новейших вооружений.
>> Послание Путина ужаснуло Запад
«Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — приводит РИА Новости слова Уайт.
Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
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