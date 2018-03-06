Военная разведка США осведомлена о системах Путина

Военная разведка США осведомлена о системах, которые упоминал в послании Путин

Соединенные Штаты в курсе тех оборонных систем, о которых говорил в послании к Федеральному собранию на прошлой неделе президент России Владимир Путин . По данным Вашингтона, новые вооружения находятся на стадии разработки, заявил во вторник глава Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.

Военный выступал на слушаниях сенатского комитета по делам вооруженных сил.

"Мы в курсе систем, о которых он [Путин] говорил. Они находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Другие детали я готов обсудить в закрытом режиме", — сказал Эшли.

В послании Федеральному собранию в четверг Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.