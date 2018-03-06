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Военная разведка США осведомлена о системах Путина
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Военная разведка США осведомлена о системах, которые упоминал в послании Путин 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: Reuters
Соединенные Штаты в курсе тех оборонных систем, о которых говорил в послании к Федеральному собранию на прошлой неделе президент России Владимир Путин. По данным Вашингтона, новые вооружения находятся на стадии разработки, заявил во вторник глава Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.
Военный выступал на слушаниях сенатского комитета по делам вооруженных сил.
"Мы в курсе систем, о которых он [Путин] говорил. Они находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Другие детали я готов обсудить в закрытом режиме", — сказал Эшли.
В послании Федеральному собранию в четверг Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.
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