Лондон захотел уберечь британских боевиков от казни в США

Великобритания пытается убедить Белый дом дать гарантии, что американская администрация не станет настаивать на смертной казни по делу двух боевиков британского происхождения, задержанных в Сирии , сообщают источники.

Если США откажутся выполнить требования Лондона, власти Великобритании угрожают отказать Вашингтону в предоставлении информации о боевиках, которая касается их передвижений, деятельности и радикализации.

В посольстве Великобритании сказали, что британские власти «очень тесно работают» с американской стороной по данному вопросу.