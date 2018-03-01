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Лондон захотел уберечь британских боевиков от казни в США
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Лондон захотел уберечь британских боевиков от казни в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 марта 2018
Великобритания пытается убедить Белый дом дать гарантии, что американская администрация не станет настаивать на смертной казни по делу двух боевиков британского происхождения, задержанных в Сирии, сообщают источники.
Кроме того, британская сторона хочет, чтобы дело передали гражданскому суду, а не отправляли боевиков в тюрьму на базе Гуантанамо, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Если США откажутся выполнить требования Лондона, власти Великобритании угрожают отказать Вашингтону в предоставлении информации о боевиках, которая касается их передвижений, деятельности и радикализации.
В посольстве Великобритании сказали, что британские власти «очень тесно работают» с американской стороной по данному вопросу.
В январе министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что правительство страны вмешается, если в Сирии или Ираке французским гражданам, примкнувшим к радикальным движениям, будет вынесен смертный приговор.
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