Лондон захотел уберечь британских боевиков от казни в США 

Великобритания пытается убедить Белый дом дать гарантии, что американская администрация не станет настаивать на смертной казни по делу двух боевиков британского происхождения, задержанных в Сирии, сообщают источники.
Кроме того, британская сторона хочет, чтобы дело передали гражданскому суду, а не отправляли боевиков в тюрьму на базе Гуантанамо, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Если США откажутся выполнить требования Лондона, власти Великобритании угрожают отказать Вашингтону в предоставлении информации о боевиках, которая касается их передвижений, деятельности и радикализации.
В посольстве Великобритании сказали, что британские власти «очень тесно работают» с американской стороной по данному вопросу.