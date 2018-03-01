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Куба помогла США потушить пожар на базе в Гуантанамо
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Куба помогла США потушить пожар на базе в Гуантанамо 

Российская Газета 1 марта 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Куба помогла США потушить пожар, возникший на военно-морской базе в Гуантанамо, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Granma.
На место происшествия были направлены спасатели и несколько грузовиков. Также в операции участвовал вертолет ВВС Кубы, который сбросил на очаг возгорания воду. Из-за пожара была эвакуирована часть персонала.
СМИ подчеркнули, что что существование базы США в Гуантанамо остается «открытой раной для кубинского суверенитета в течение уже 115 лет». В 2002 году на базе была создана тюрьма для международных террористов. Закрыть ее обещал Барак Обама, но не успел. А пришедший к власти Дональд Трамп распорядился остановить начатый предшественником процесс. Сейчас в Гуантанамо находится 41 человек.
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