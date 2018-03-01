Куба помогла США потушить пожар на базе в Гуантанамо

На место происшествия были направлены спасатели и несколько грузовиков. Также в операции участвовал вертолет ВВС Кубы, который сбросил на очаг возгорания воду. Из-за пожара была эвакуирована часть персонала.