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В США учитель устроил стрельбу в школе
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В Джорджии в школе учитель устроил стрельбу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / The Courier-Journal, Arza Barnett
Учитель устроил стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате инцидента дети не пострадали и находятся вне опасности, преподавателя задержали, а работа учреждения была временно приостановлена, сообщает местная полиция в Twitter.
В 20:30 мск в Twitter-аккаунте города Дэлтон штата Джорджия появилось сообщение, что некто забаррикадировался в классе местной школы, и, по данным властей, это был учитель.
Позднее полиция призвала родителей не пытаться прорываться в здание школы. Но уже через десять минут объявила, что подозреваемый задержан.
В США стали внимательно следить за любыми подобными инцидентами в школах после гибели школьников в штате Флорида. Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля, ее жертвами стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Сообщалось, что бывший ученик этой школы имел проблемы как с дисциплиной, так и с психическим здоровьем.
Президент США Дональд Трамп обсуждает варианты вооружения некоторых учителей, чтобы те в случае опасности могли защитить своих учеников. Это предложение встречает очень много критики, поскольку люди опасаются, что инцидентов станет еще больше.
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