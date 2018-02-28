Начальник Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен назвал Россию наиболее значительной угрозой США, передает РИА Новости.
«Думаю, что Россия — наиболее значительная угроза, просто потому, что они являются единственной угрозой существованию нашей страны в данный момент", — сказал Хайтен, выступая на конференции в Виргинии.
При этом наиболее опасной на данный момент Хайтен признал Северную Корею и заявил, что КНДР опасна своей непредсказуемостью.
По словам генерала, США избирают различные подходы к каждому из своих противников, в число которых также входит и Китай.
«Против Кореи мы используем оборону, против России и Китая элементы космической, киберобороны», — пояснил Хайтен.