«Россия — наиболее значительная угроза для США»

«Думаю, что Россия — наиболее значительная угроза, просто потому, что они являются единственной угрозой существованию нашей страны в данный момент", — сказал Хайтен, выступая на конференции в Виргинии.

При этом наиболее опасной на данный момент Хайтен признал Северную Корею и заявил, что КНДР опасна своей непредсказуемостью.

По словам генерала, США избирают различные подходы к каждому из своих противников, в число которых также входит и Китай.