ВС США уничтожили двух боевиков сомалийской группировки «Аш-Шабаб»

Найроби , 28 февраля / Синьхуа / — По сообщениям, поступившим из Могадишо , африканское командование ВС США во вторник заявило, что американские военные в понедельник нанесли авиаудар по объектам сомалийской экстремистской группировки "Аш-Шабаб" , убив двух боевиков и ранив одного.

В заявлении африканского командования ВС США говорится, что авиаудар был нанесен по объектам вблизи Джилиба на юге Сомали при взаимодействии с федеральным правительством Сомали. Согласно оценкам, при авиаударе никто из мирных жителей не погиб.

В заявлении отмечается, что ВС США будут продолжать сотрудничать с миссией АС в Сомали и силами безопасности Сомали для уничтожения террористов и баз их подготовки.