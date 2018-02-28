ВС США уничтожили двух боевиков сомалийской группировки «Аш-Шабаб» 

Найроби, 28 февраля /Синьхуа/ — По сообщениям, поступившим из Могадишо, африканское командование ВС США во вторник заявило, что американские военные в понедельник нанесли авиаудар по объектам сомалийской экстремистской группировки "Аш-Шабаб", убив двух боевиков и ранив одного.
В заявлении африканского командования ВС США говорится, что авиаудар был нанесен по объектам вблизи Джилиба на юге Сомали при взаимодействии с федеральным правительством Сомали. Согласно оценкам, при авиаударе никто из мирных жителей не погиб.
В заявлении отмечается, что ВС США будут продолжать сотрудничать с миссией АС в Сомали и силами безопасности Сомали для уничтожения террористов и баз их подготовки.
Группировка «Аш-Шабаб» связана с организацией "Аль-Каида". В последние годы она неоднократно организовывала теракты в Сомали и соседних странах. —0—