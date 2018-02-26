Без Крыма и Донбасса: США меняют политику по Украине

МВФ вместо Крыма и Донбасса: США меняют политику по Украине

Константин Блохин. Соединенные Штаты воспринимают Украину в качестве инструмента внешнеполитического давления на Россию — считает ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Вашингтон начинает лоббировать на Украине требования МВФ

Таким образом, Константин Владимирович прокомментировал заявление старшего научного сотрудника Центра анализа Европейской политики в Вашингтоне Брайана Уитмора, который считает, что Киеву нужно сменить приоритеты.

По словам Уитмора, Киеву необходимо переключиться с вопроса о возвращении Крыма и Донбасса, и вообще отвлечься от темы территориальных претензий к России, и начать решать внутренние проблемы, которые сегодня есть на Украине.

Это нужно для того, чтобы Украины была, как можно более успешной, для чего Киеву надо провести кампанию по борьбе с коррупцией, а также реализовать в стране давно намеченный Западом пакет экономических реформ.

Фактически, Уитмор здесь процитировал ту линию, которую в отношении Украины реализует сегодня МВФ, а также все другие международные финансовые организации, подконтрольные США. В качестве своих основных требований МВФ, как известно, выставляет Украине проведение экономических реформ и так называемую борьбу с коррупцией.

Украина не горит желанием реализовывать у себя западные реформы

На практике это означает переформатирование украинского государства, поскольку единственной целью экономических реформ на Украине является создание самодостаточной, но очень бедной и социально неориентированной экономики, которая позволит Киеву расплачиваться со своими кредиторами и не зависеть от торгового сотрудничества с Россией.

Что касается «борьбы с коррупцией», то главная цель здесь заключается в изменениях внутри украинской политической элиты, которую западные правительства считают главным сдерживающим фактором в проведении своей политики в данной стране.

Ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что изначально США хотели сделать из Украины инструмент по сдерживанию России.

«К этому американцы шли постепенно, применяя на Украине практику так называемых оранжевых революций. В итоге, в этой стране установилась проамериканская власть, но все равно из Киева так и не получилось эффективного инструмента борьбы с Москвой. Более того, Украина стала для США серьезной и дополнительной проблемой», — заключает Блохин.

Американцы хотят построить на базе Украины санитарный контроль против России

По словам Константина Владимировича, еще одним из планов США по Украине было желание сделать из этой страны, своего рода, зеркало, которое будет отражать вклад американских реформаторов в социально-экономическое переформатирование Восточной Европы.

«Впрочем, в итоге из Украины не получилось ни геополитического инструмента, ни зеркала американских реформ, что сразу поставило в Вашингтоне вопрос, а что вообще делать с этой специфической страной. К тому же, в США и Европе существует очень большое разочарование действиями президента Украины Петра Порошенко», — резюмирует Блохин.

Пока, как замечает эксперт, США не удалось встроить Украину даже в тот санитарный кордон, который Вашингтон хочет создать у западных границ России из восточноевропейских государств. Этот санитарный кордон должен изолировать Россию от Евросоюза — в первую очередь от Германии, и поставить крест на российско-европейской экономической интеграции.

«Этот кордон должен выстраиваться от Прибалтики до Черного моря, хотя здесь нужно вспомнить и фактор Белоруссии, которая не горит желанием участвовать в этом американском проекте. Кстати говоря, основным препятствием США здесь является украинская коррупция, которая сводит на нет все подобные планы», — констатирует Блохин.

Внутренняя ситуация на Украине является угрожающей

Соответственно, именно это и является сутью заявлений Уитмора, поскольку всем понятно, что Украина, чтобы не говорили в Киеве, не сможет разрешить в свою пользу ни ситуацию в Донбассе, ни, тем более, проблемы Крымского полуострова.

«Взять хотя бы тот же Донбасс — Украина наломала там такое количество дров, что на сегодня не может быть и речи о том, что этот конфликт будет разрешен по украинскому сценарию. Просто текущая украинская власть принесла населению Донбасса такое количество горя, что те решения, которые предлагаются Киевом, невозможны в принципе», — заключает Блохин.

Тем более, речь на Украине сегодня стоит не о возврате Крыма, а также территорий ДНР и ЛНР, а о сохранении этого государства в том виде, в котором оно сегодня существует. Именно эта проблема является главной для украинской власти, и неудивительно, что американские эксперты просят украинцев обратить на все это свое пристальное внимание.

«Главный вопрос заключается в том, а не развалится ли Украина в ближайшее время — экономика продолжает стагнировать, а в политике существуют совершенно странные вещи вроде экспромтов Михаила Саакашвили», — резюмирует Блохин.

Другой вопрос, что ситуация на Украине является настолько сложной, периодически доходя до полного абсурда, что все эти «рекомендации из США» украинским властям, как «мертвому припарки». Просто на сегодня на Украине не существует каких-либо сил, которые в принципе могут реализовать все эти американские и западные предложения.