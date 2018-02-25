Президент Мексики после неудачного разговора с Трампом не поехал в США

Визит Пеньи Ньето в Вашингтон должен был состояться в феврале или марте, однако стороны решили отложить мероприятие, приводит РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post

В администрации президента Мексики сообщили, что такая встреча в итоге не была подтверждена ни в Мехико , ни в Вашингтоне.

По словам одного из источников в Мексике, во время 50-минутного разговора президентов, в ходе которого Трамп и Ньето обсуждали позицию Мехико по строительству приграничной стены, глава Белого дома «потерял терпение». Американские источники утверждают, что после разговора Трамп выглядел расстроенным и сердитым.

Напомним, в январе руководитель аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что позиция Трампа по строительству стены на границе с Мексикой изменилась.

Ранее Мексика в очередной раз заявила, что не станет платить за стену на границе с США.