Президент Мексики после неудачного разговора с Трампом не поехал в США 

Президент Мексики Энрике Пеньи Ньето после неоднозначной телефонной беседы с главой Белого дома Дональдом Трампом отложил официальный визит в Соединенные Штаты, анонсированный министерством иностранных дел страны, сообщили мексиканские и американские чиновники.
Визит Пеньи Ньето в Вашингтон должен был состояться в феврале или марте, однако стороны решили отложить мероприятие, приводит РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В администрации президента Мексики сообщили, что такая встреча в итоге не была подтверждена ни в Мехико, ни в Вашингтоне.
По словам одного из источников в Мексике, во время 50-минутного разговора президентов, в ходе которого Трамп и Ньето обсуждали позицию Мехико по строительству приграничной стены, глава Белого дома «потерял терпение». Американские источники утверждают, что после разговора Трамп выглядел расстроенным и сердитым.
Напомним, в январе руководитель аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что позиция Трампа по строительству стены на границе с Мексикой изменилась.
Ранее Мексика в очередной раз заявила, что не станет платить за стену на границе с США.