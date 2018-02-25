Ещё
Президент Мексики после неудачного разговора с Трампом не поехал в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Мексики после неудачного разговора с Трампом не поехал в США 

Деловая газета «Взгляд» 25 февраля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Мексики Энрике Пеньи Ньето после неоднозначной телефонной беседы с главой Белого дома Дональдом Трампом отложил официальный визит в Соединенные Штаты, анонсированный министерством иностранных дел страны, сообщили мексиканские и американские чиновники.
Визит Пеньи Ньето в Вашингтон должен был состояться в феврале или марте, однако стороны решили отложить мероприятие, приводит РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В администрации президента Мексики сообщили, что такая встреча в итоге не была подтверждена ни в Мехико, ни в Вашингтоне.
По словам одного из источников в Мексике, во время 50-минутного разговора президентов, в ходе которого Трамп и Ньето обсуждали позицию Мехико по строительству приграничной стены, глава Белого дома «потерял терпение». Американские источники утверждают, что после разговора Трамп выглядел расстроенным и сердитым.
Напомним, в январе руководитель аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что позиция Трампа по строительству стены на границе с Мексикой изменилась.
Ранее Мексика в очередной раз заявила, что не станет платить за стену на границе с США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США казнили серийного убийцу, известного как «чулочный душитель» США заявили о готовности запретить России наносить авиаудары в Сирии Американский комик высмеял британскую позицию по России в деле Скрипаля
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России309
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США190
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео517
Люди согрешили с денисовцами дважды23
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение