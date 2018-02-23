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Трамп показал «спрятанную лысину»
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Трамп показал спрятанную лысину 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент США Дональд Трамп во время выступления на ежегодном съезде консервативных активистов рассказал, что отращивает волосы, чтобы спрятать лысину на затылке. Видео его выступления опубликовано на странице Белого дома в Facebook.
В начале речи американский лидер обратил внимание на экран, который транслировал, его и отметил, что «этот парень выглядит неплохо». Трамп поделился, что много работает над тем, чтобы спрятать свою лысину. Затем он повернулся спиной к залу и продемонстрировал зрителям затылок.
Прическа Трампа давно стала предметом обсуждений в сети. Журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь американского лидера Иванку рассказал в своей книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри», что необычная прическа президента США — результат процедуры по пересадке волос.
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