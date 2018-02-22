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В США высказались об ударах по россиянам в Сирии
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Пентагон прокомментировал сообщения об ударах по россиянам в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Visar Kryeziu
Министерство обороны США по-прежнему не располагает данными о том, попали ли россияне под удар США в Сирии в начале февраля, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
В ночь на 8 февраля коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат.
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Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что среди проправительственных вооруженных формирований были граждане РФ.
"Наш удар в Сирии был нанесен в целях самообороны, мы ясно это заявили. Мы увидели, что эта плохая группа (военных) двигалась на нас. Мы до сих пор не знаем, и я не хочу предполагать, какие были намерения и какой был состав этой группы", — сказала Уайт на брифинге.
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