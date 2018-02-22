В США высказались об ударах по россиянам в Сирии

Пентагон прокомментировал сообщения об ударах по россиянам в Сирии

В ночь на 8 февраля коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат.

Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что среди проправительственных вооруженных формирований были граждане РФ.