В США высказались об ударах по россиянам в Сирии

Министерство обороны США по-прежнему не располагает данными о том, попали ли россияне под удар США в Сирии в начале февраля, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
В ночь на 8 февраля коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат.
Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что среди проправительственных вооруженных формирований были граждане РФ.
"Наш удар в Сирии был нанесен в целях самообороны, мы ясно это заявили. Мы увидели, что эта плохая группа (военных) двигалась на нас. Мы до сих пор не знаем, и я не хочу предполагать, какие были намерения и какой был состав этой группы", — сказала Уайт на брифинге.