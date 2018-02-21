В Конгрессе назвали ошибкой сокращение дипперсонала США на Кубе из-за «акустических атак»

ГАВАНА, 21 февраля. / ТАСС /. Решение США отозвать на родину более половины сотрудников своего посольства в Гаване из-за «акустических атак», в результате которых на Кубе якобы пострадали американские дипломаты, было ошибкой. Об этом заявил в среду член Палаты представителей Конгресса США Джим Макговерн, находящийся на Кубе в составе делегации американских законодателей.

"Я не знаю, что произошло здесь с нашими дипломатами. Возможно, мы это никогда не узнаем. Но я убежден в том, что сокращение нашего дипломатического персонала на Кубе было ошибкой", — заявил Макговерн на пресс-конференции в посольстве США, на которую был приглашен узкий круг журналистов. Его слова приводит агентство France-Presse

По сообщению МИД Кубы, в ходе визита на остров американские законодатели встретились с группой экспертов, занимающихся расследованием инцидентов с дипломатами.

Макговерн отметил, что члены приехавшей на Кубу делегации «чувствовали себя в безопасности», как и живущие на острове американцы, с которыми они побеседовали. По слова конгрессмена, администрация президента США Дональда Трампа «сделала ошибку, опубликовав предупреждение об опасности поездок на Кубу».

В свою очередь сенатор-демократ Патрик Лихи , возглавлявший делегацию, заявил, что сокращение американского дипперсонала в Гаване «никому не принесло пользы».

Лихи выступает за нормализацию отношений между США и Кубой и отмену американского эмбарго в отношении острова. «Эмбарго не имеет никакого смысла. Отказ от курса на нормализацию отношений, взятого при Бараке Обаме , не идет на пользу ни США, ни Кубе», — заявил сенатор.

В поездке в карибскую страну его сопровождали, помимо Макговерна, еще два члена Палаты представителей и два сенатора. Все они представляют Демократическую партию США

Во вторник американские законодатели встретились с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро. «У нас состоялась очень искренняя беседа», — сказал Лихи, не уточнив, однако, какие темы затрагивались на переговорах.

Как сообщалось ранее, американская делегация планировала обсудить в Гаване тему предстоящей смены власти на Кубе. 11 марта в стране пройдут парламентские выборы, а 19 апреля Рауль Кастро покинет пост главы государства.