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В Конгрессе назвали ошибкой сокращение дипперсонала США на Кубе из-за «акустических атак»
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В Конгрессе назвали ошибкой сокращение дипперсонала США на Кубе из-за «акустических атак» 

ТАСС 21 февраля 2018
ГАВАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Решение США отозвать на родину более половины сотрудников своего посольства в Гаване из-за «акустических атак», в результате которых на Кубе якобы пострадали американские дипломаты, было ошибкой. Об этом заявил в среду член Палаты представителей Конгресса США Джим Макговерн, находящийся на Кубе в составе делегации американских законодателей.
"Я не знаю, что произошло здесь с нашими дипломатами. Возможно, мы это никогда не узнаем. Но я убежден в том, что сокращение нашего дипломатического персонала на Кубе было ошибкой", — заявил Макговерн на пресс-конференции в посольстве США, на которую был приглашен узкий круг журналистов. Его слова приводит агентство France-Presse.
По сообщению МИД Кубы, в ходе визита на остров американские законодатели встретились с группой экспертов, занимающихся расследованием инцидентов с дипломатами.
Макговерн отметил, что члены приехавшей на Кубу делегации «чувствовали себя в безопасности», как и живущие на острове американцы, с которыми они побеседовали. По слова конгрессмена, администрация президента США Дональда Трампа «сделала ошибку, опубликовав предупреждение об опасности поездок на Кубу».
В свою очередь сенатор-демократ Патрик Лихи, возглавлявший делегацию, заявил, что сокращение американского дипперсонала в Гаване «никому не принесло пользы».
Лихи выступает за нормализацию отношений между США и Кубой и отмену американского эмбарго в отношении острова. «Эмбарго не имеет никакого смысла. Отказ от курса на нормализацию отношений, взятого при Бараке Обаме, не идет на пользу ни США, ни Кубе», — заявил сенатор.
В поездке в карибскую страну его сопровождали, помимо Макговерна, еще два члена Палаты представителей и два сенатора. Все они представляют Демократическую партию США.
Встреча с Раулем Кастро
Во вторник американские законодатели встретились с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро. «У нас состоялась очень искренняя беседа», — сказал Лихи, не уточнив, однако, какие темы затрагивались на переговорах.
Как сообщалось ранее, американская делегация планировала обсудить в Гаване тему предстоящей смены власти на Кубе. 11 марта в стране пройдут парламентские выборы, а 19 апреля Рауль Кастро покинет пост главы государства.
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