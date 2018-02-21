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СМИ: Рауль Кастро встретился в Гаване с делегацией американских законодателей
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СМИ: Рауль Кастро встретился в Гаване с делегацией американских законодателей 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
ГАВАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро встретился во вторник в Гаване с делегацией Конгресса США. Об этом сообщило кубинское телевидение.
"На встрече обсуждались вопросы, представляющие интерес для обеих стран. С кубинской стороны присутствовали также министр иностранных дел Бруно Родригес и директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио", — отмечалось в кратком репортаже. Какие именно темы затрагивались на переговорах, не уточнялось.
Делегация американских законодателей во главе с сенатором-демократом Патриком Лихи прибыла с визитом на Кубу 17 февраля. Лихи выступает за нормализацию отношений между США и Кубой и неоднократно приезжал на остров, последний раз год назад.
Как сообщила ранее пресс-служба сенатора, во время визита в карибскую страну, который продлится до 21 февраля, законодатели планировали обсудить с представителями кубинских властей ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также инциденты, в результате которых в Гаване якобы пострадали американские дипломаты. Лихи сопровождают в поездке еще два сенатора, а также три депутата Палаты представителей.
На переговорах с кубинскими властями американская делегация планировала также затронуть тему парламентских выборов, которые пройдут в карибской стране 11 марта. Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля, на нем депутаты изберут из своих рядов членов Госсовета. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя — главу государства и правительства. Нынешний кубинский лидер, 86-летний Рауль Кастро, заявил, что не собирается претендовать на высшую государственную должность.
Ухудшение отношений между США и Кубой
Американо-кубинские отношения резко ухудшились после того, как в январе прошлого года президентом США стал Дональд Трамп. В июне он объявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной. Американская администрация решила ужесточить правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввести запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.
В последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких акустических атак, в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов. США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне. Кубинские власти категорически отвергают свою причастность к инцидентам с американскими дипломатами и ставят под сомнение сам факт того, что они подверглись неким атакам.
ТАСС: последние новости
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