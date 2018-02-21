СМИ: Рауль Кастро встретился в Гаване с делегацией американских законодателей

"На встрече обсуждались вопросы, представляющие интерес для обеих стран. С кубинской стороны присутствовали также министр иностранных дел Бруно Родригес и директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио", — отмечалось в кратком репортаже. Какие именно темы затрагивались на переговорах, не уточнялось.

Делегация американских законодателей во главе с сенатором-демократом Патриком Лихи прибыла с визитом на Кубу 17 февраля. Лихи выступает за нормализацию отношений между США и Кубой и неоднократно приезжал на остров, последний раз год назад.

Как сообщила ранее пресс-служба сенатора, во время визита в карибскую страну, который продлится до 21 февраля, законодатели планировали обсудить с представителями кубинских властей ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также инциденты, в результате которых в Гаване якобы пострадали американские дипломаты. Лихи сопровождают в поездке еще два сенатора, а также три депутата Палаты представителей.

На переговорах с кубинскими властями американская делегация планировала также затронуть тему парламентских выборов, которые пройдут в карибской стране 11 марта. Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля, на нем депутаты изберут из своих рядов членов Госсовета. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя — главу государства и правительства. Нынешний кубинский лидер, 86-летний Рауль Кастро, заявил, что не собирается претендовать на высшую государственную должность.

Ухудшение отношений между США и Кубой

Американо-кубинские отношения резко ухудшились после того, как в январе прошлого года президентом США стал Дональд Трамп . В июне он объявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы , касавшихся нормализации отношений с Гаваной. Американская администрация решила ужесточить правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввести запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.