В Конгрессе США призвали готовиться к войне с Китаем

Адмирал Гарри Харрис , назначенный новым послом США в Австралии, заявил в Конгресе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Guardian.

По словам адмирала, Китай постоянно наращивает свою военную мощь. В ближайшее время следует ожидать, что армия КНР в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

При этом Харрис заметил, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу. По словам адмирала, политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней. Среди факторов опасности Харрис назвал строительство Китаем семи военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море.

15 февраля посол КНР в США Цуй Тянькай заявил, что постоянные нападки на Китай могут иметь плохие последствия.

11 февраля аналитическая компания RAND Corporation выпустила доклад о возможном сценарии войны между США и КНР. Эксперты указывали, что китайские военные постараются избежать прямого столкновения с американскими солдатами. Упор будет сделан на кибератаки и выведение из строя системы управления войсками противника.