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В Конгрессе США призвали готовиться к войне с Китаем
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В Конгрессе США призвали готовиться к войне с Китаем 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Адмирал Гарри Харрис, назначенный новым послом США в Австралии, заявил в Конгресе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Guardian.
По словам адмирала, Китай постоянно наращивает свою военную мощь. В ближайшее время следует ожидать, что армия КНР в Южно-Китайском море будет сильнее американской.
При этом Харрис заметил, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу. По словам адмирала, политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней. Среди факторов опасности Харрис назвал строительство Китаем семи военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море.
15 февраля посол КНР в США Цуй Тянькай заявил, что постоянные нападки на Китай могут иметь плохие последствия.
11 февраля аналитическая компания RAND Corporation выпустила доклад о возможном сценарии войны между США и КНР. Эксперты указывали, что китайские военные постараются избежать прямого столкновения с американскими солдатами. Упор будет сделан на кибератаки и выведение из строя системы управления войсками противника.
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