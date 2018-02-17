Конгресс США призвал готовиться к войне с Китаем

Американский адмирал призвал США готовиться к войне с Китаем

Американский адмирал в отставке Гарри Харрис , недавно назначенный послом в Австралии, призвал США готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Independent.

"Судя по поведению Пекина, я полагаю, что Китай сейчас будет пытаться подорвать сложившийся мировой порядок", — заявил Харрис. Во время слушаний в Конгрессе бывший военный заявил, что в Вашингтоне недооценивают агрессивное позиционирование КНР в тихоокеанском регионе и скорость, с которой Пекин наращивает свою военную мощь.

По его мнению, США будет сложно противодействовать китайской армии, если не принять меры прямо сейчас. Харрис также добавил, что КНР активно проводит модернизацию ВПК и старается использовать политическое влияние и экономические рычаги для принуждения соседних стран к изменению статуса-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе.