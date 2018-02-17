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Конгресс США призвал готовиться к войне с Китаем
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Американский адмирал призвал США готовиться к войне с Китаем 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: Reuters
Американский адмирал в отставке Гарри Харрис, недавно назначенный послом в Австралии, призвал США готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Independent.
Во время слушаний в Конгрессе бывший военный заявил, что в Вашингтоне недооценивают агрессивное позиционирование КНР в тихоокеанском регионе и скорость, с которой Пекин наращивает свою военную мощь.
"Судя по поведению Пекина, я полагаю, что Китай сейчас будет пытаться подорвать сложившийся мировой порядок", — заявил Харрис.
По его мнению, США будет сложно противодействовать китайской армии, если не принять меры прямо сейчас. Харрис также добавил, что КНР активно проводит модернизацию ВПК и старается использовать политическое влияние и экономические рычаги для принуждения соседних стран к изменению статуса-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее Пентагон представил новую оборонную стратегию, в которой говорится, что стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для вооруженных сил США. Руководитель оборонного ведомства Джеймс Мэттис, комментируя документ, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания американского военного руководства.
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