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Трамп высказался о «вмешательстве» РФ в выборы в США
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Трамп высказался о «грядущем вмешательстве» России в выборы в США 

Газета.Ru 21 февраля 2018
Фото: Carlos Barria/Reuters
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления о том, что Россия якобы намеревается вмешаться в выборы в американский конгресс осенью 2018 года. Об этом сообщает The Hill.
В январе этого года глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия вмешается в выборы в конгресс в 2018 году.
"Мы не позволим этому произойти. Мы будет противодействовать очень серьезно", — сказал Трамп.
Он также добавил, что российское "вмешательство" в выборы в 2016 году в конечном итоге не повлияло на результат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве россияне не связаны с властями.
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