Трамп высказался о «вмешательстве» РФ в выборы в США

Трамп высказался о «грядущем вмешательстве» России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления о том, что Россия якобы намеревается вмешаться в выборы в американский конгресс осенью 2018 года. Об этом сообщает The Hill.

"Мы не позволим этому произойти. Мы будет противодействовать очень серьезно", — сказал Трамп. В январе этого года глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия вмешается в выборы в конгресс в 2018 году.

Он также добавил, что российское "вмешательство" в выборы в 2016 году в конечном итоге не повлияло на результат.