Арестованную в США россиянку жестко избили

Арестованная в США россиянка заявила, что ее жестоко избили сокамерницы

Арестованная в США россиянка Виктория Насырова , объявленная в России в розыск по подозрению в убийстве, сообщила, что ее жестоко избили сокамерницы, пишет издание New York Daily News.

По словам Насыровой, 3 января в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд на нее напали сокамерницы и нанесли множественные удары по голове.

"Когда я открыла глаза, я не видела ничего… Сейчас со зрением то же самое", — сказала она в интервью изданию.

Женщина утверждает, что одна из офицеров тюрьмы видела, как ее избивают, но не предприняла никаких действий, чтобы остановить насилие. Как отмечает издание, прокуратура Бронкса расследует инцидент.

Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. В РФ она была объявлена в розыск в связи с убийством своей соседки в 2014 году. Позднее она бежала в США с украденными 52 тысячами долларов, где скрывалась после предполагаемого убийства.

В США Насырова подозревается в совершении целого ряда преступлений. В частности, женщина, предположительно, встречалась с мужчинами, с которыми она знакомилась на сайте знакомств для русскоязычных жителей Нью-Йорка, в ходе встреч она подмешивала им наркотические средства и обворовывала их.

Кроме того, по данным New York Daily News, россиянке были предъявлены обвинения в попытке убийства женщины, чьи документы она планировала украсть.