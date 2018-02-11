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Арестованную в США россиянку жестко избили
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Арестованная в США россиянка заявила, что ее жестоко избили сокамерницы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / kvnkrft
Арестованная в США россиянка Виктория Насырова, объявленная в России в розыск по подозрению в убийстве, сообщила, что ее жестоко избили сокамерницы, пишет издание New York Daily News.
По словам Насыровой, 3 января в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд на нее напали сокамерницы и нанесли множественные удары по голове.
"Когда я открыла глаза, я не видела ничего… Сейчас со зрением то же самое", — сказала она в интервью изданию.
Женщина утверждает, что одна из офицеров тюрьмы видела, как ее избивают, но не предприняла никаких действий, чтобы остановить насилие. Как отмечает издание, прокуратура Бронкса расследует инцидент.
Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. В РФ она была объявлена в розыск в связи с убийством своей соседки в 2014 году. Позднее она бежала в США с украденными 52 тысячами долларов, где скрывалась после предполагаемого убийства.
В США Насырова подозревается в совершении целого ряда преступлений. В частности, женщина, предположительно, встречалась с мужчинами, с которыми она знакомилась на сайте знакомств для русскоязычных жителей Нью-Йорка, в ходе встреч она подмешивала им наркотические средства и обворовывала их.
Кроме того, по данным New York Daily News, россиянке были предъявлены обвинения в попытке убийства женщины, чьи документы она планировала украсть.
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