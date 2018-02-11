Лавров высказался о доведенной им до слез Нуланд

"Мы уважаем женщин точно так же, как и мужчин. Это лучшая часть человечества", — добавил Лавров.

На вопрос, чем отличаются переговоры с дипломатом-мужчиной и дипломатом-женщиной, министр ответил, что не может "делать женщинам скидку, потому что это будет неполиткорректно".