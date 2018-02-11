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Лавров высказался о доведенной им до слез Нуланд
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Лавров заявил, что не доводил до слез Викторию Нуланд 

РИА Новости 3 часа назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи, что в ходе переговоров довел до слёз бывшего помощника государственного секретаря США Викторию Нуланд.
"Нет. Такого не было. Это всё враки", — ответил Лавров ведущей в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".
На вопрос, чем отличаются переговоры с дипломатом-мужчиной и дипломатом-женщиной, министр ответил, что не может "делать женщинам скидку, потому что это будет неполиткорректно".
"Мы уважаем женщин точно так же, как и мужчин. Это лучшая часть человечества", — добавил Лавров.
Нуланд в сентябре 2013 — январе 2017 года была помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, на этом посту в ее компетенцию входили, в частности, все вопросы, связанные с Россией. Также она была официальным представителем госдепартамента, занимала в 2005–2008 годах должность постоянного представителя США при НАТО. В январе этого года назначена генеральным директором вашингтонского Центра новой американской безопасности (CNAS).
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