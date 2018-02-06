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Американскую армию ждет массовое сокращение
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Из армии США собрались уволить десятки тысяч военных 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Reuters
Американские военные, которые как минимум в течение года непригодны к немедленной мобилизации в армию, вероятно, покинут ряды Вооруженных сил, сообщила газета Military Times.
Издание отмечает, что минобороны США завершает рассмотрение новой политики, по которой родам войск будет приказано проанализировать возможности демобилизации по завершении срока контракта или по инвалидности для военных, которые в течение года или более находятся в «непригодности к развертыванию», передает ТАСС.
Общую оценку новой политики отбора кандидатов на дополнительный срок службы по контракту осуществляют командующие видами войск, а также первый замминистра обороны США Патрик Шанахан.
Представительница Пентагона майора ВВС Карла Глисон отметила, что военное ведомство собирается обратить внимание на наличие ожидания того, что военные готовы к развертыванию войск по всему миру. Также предлагается ввести единые критерии для сохранения на службе военнослужащих, которые непригодны к развертыванию.
«Целью этой политики являются дальнейшее сокращение военнослужащих, непригодных к развертыванию, и повышение боеготовности всех сил», — отметила она.
Сержант-майор Джон Трокселл, старший советник по делам рядового и сержантского состава, отметил, что, сейчас около 11% личного состава вооруженных сил США и их активного резерва являются небоеготовными и не могут быть отправлены за пределы страны для выполнения заданий. В численном выражении это около 235 тыс. человек.
Отметим, что в прошлом году министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что «шокирован» низким уровнем своих войск.
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