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Назван источник автора скандального досье на Трампа
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Автор досье на Трампа получал информацию от сотрудников штаба Клинтон и Госдепа 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Юридический комитет Сената США опубликовал документ, в котором говорится о том, что экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил, собравший досье на президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, получал информацию от подчинённых экс-кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон. Кроме того, в документе уточняется, что информация также предоставлялась сотрудниками Госдепартамента, главой которого Клинтон была в период с 2009 по 2013 годы.
Отмечается, что люди, близкие к Клинтон, снабжали Стила информацией, на основании которой он составил ранее опубликованное досье.
В документе, направленном сенаторами заместителю Генерального прокурора США Роду Розенштейну и директору ФБР Кристоферу Рэю, также говорится о том, что Стил составил новый отчёт, основанный на информации, предоставленной приближёнными Клинтон.
Ранее сообщалось, что конгресс США обнародовал служебную записку о грубейших нарушениях, которые допустили Министерство юстиции Соединённых Штатов и ФБР в ходе расследования дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.
Фирма Fusion GPS наняла экс-сотрудника британских разведывательных служб Кристофера Стила для сбора досье на Трампа.
RT на русском: последние новости
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