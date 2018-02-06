Назван источник автора скандального досье на Трампа

Автор досье на Трампа получал информацию от сотрудников штаба Клинтон и Госдепа

Отмечается, что люди, близкие к Клинтон, снабжали Стила информацией, на основании которой он составил ранее опубликованное досье.

В документе, направленном сенаторами заместителю Генерального прокурора США Роду Розенштейну и директору ФБР Кристоферу Рэю, также говорится о том, что Стил составил новый отчёт, основанный на информации, предоставленной приближёнными Клинтон.

Ранее сообщалось, что конгресс США обнародовал служебную записку о грубейших нарушениях, которые допустили Министерство юстиции Соединённых Штатов и ФБР в ходе расследования дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Фирма Fusion GPS наняла экс-сотрудника британских разведывательных служб Кристофера Стила для сбора досье на Трампа.