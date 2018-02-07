В США оценили вероятность ядерного удара от России

В США оценили вероятность ядерного удара со стороны России

В Вашингтоне неверно оценивают условия, при которых Россия способна первой применить ядерное оружие, что может повлечь за собой обмен ударами. Об этом пишет издание The National Interest.

Новая ядерная доктрина США провозглашает увеличение числа зарядов малой мощности. Таким образом Вашингтон пытается повысить порог, когда Россия может нанести ядерный удар.

На Западе полагают, что Россия может применить ядерный заряд малой мощности для повышения ставок у противника. Однако, как отмечается в статье, в США просто не понимают, какой уровень конфронтации Россия может посчитать критическим.

В Москве придерживаются той точки зрения, что в случае удачного для Соединенных Штатов хода обычного военного конфликта Вашингтон будет стремиться установить в России более удобный для себя режим, замечает автор статьи. В таких условиях российское руководство может воспринять это как угрозу существованию государства и применить заряд малой мощности, чтобы заставить США отказаться от своих целей.

Увеличение Соединенными Штатами числа зарядов малой мощности не заставит Россию отказаться от применения ядерного оружия как «последнего аргумента», замечает издание.

В опубликованной ядерной доктрине США говорится, что Россия может первой нанести ядерный удар по противнику, чтобы надавить на европейцев. Основными противниками США названы Россия и Китай.