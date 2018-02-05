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США обвинили в «бесстыдных» ядерных угрозах к РФ
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Guardian: Роухани обвинил США в «бесстыдных» ядерных угрозах в адрес России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Американцы бесстыдно угрожают России новым ядерным оружием — так иранский президент Хасан Роухани комментировал планы США расширить свой ядерный потенциал, сообщает The Guardian. Между тем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, заявил, что американская политика «приближает человечество к уничтожению».
Иран обвинил США в том, что те «бесстыдно угрожают» России с помощью ядерного оружия, сообщает The Guardian. С этими обвинениями Тегеран выступил после того, как администрация Трампа опубликовала документ, в котором говорится о планах расширить ядерный потенциал Америки ради сдерживания других стран.
«Американцы бесстыдно угрожают России новым ядерным оружием, — заявил иранский президент Хасан Роухани в ходе телевизионного выступления. — Те же самые люди, которые якобы считают использование оружия массового поражения преступлением против человечества… говорят о новом вооружении, чтобы пригрозить своим противникам или же использовать его против них».
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что американская политика «приближает человечество к уничтожению».
Россия, как отмечает The Guardian, также посчитала, что данный документ носит конфронтационный характер и имеет антироссийскую направленность. Кроме того, другие страны выразили опасения, что он может увеличить риск просчёта в отношениях между двумя мировыми державами.
Как напоминает издание, американские вооружённые силы в центр новой национальной оборонной стратегии поместили противодействие Китаю и России, сместив приоритеты с борьбы против исламистов. По мнению официальных лиц США, расширив свой ядерный потенциал малой мощности, Америка сдержала бы Россию от использования ядерного оружия.
RT на русском: последние новости
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