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Посольство России обратилось с благодарностью к США
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Посольство России поблагодарило американцев за соболезнования в связи с гибелью российского лётчика 

RT на русском 5 часов назад
Фото: EPA
Посольство России в США в своём Twitter поблагодарило граждан Соединённых Штатов за соболезнования в связи с гибелью российского лётчика в сирийском Идлибе. «Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии», — говорится в тексте заявления.
3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25.
Пилот, управлявший воздушным судном, катапультировался в район, подконтрольный боевикам группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Как сообщается, в ходе боя с членами террористической организации он был убит.
Позднее стало известно, что российские военные, осуществив удар по району, откуда террористами была запущена ракета по Су-25, уничтожили более 30 боевиков.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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