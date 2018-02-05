Посольство России обратилось с благодарностью к США

Посольство России поблагодарило американцев за соболезнования в связи с гибелью российского лётчика

Посольство России в США в своём Twitter поблагодарило граждан Соединённых Штатов за соболезнования в связи с гибелью российского лётчика в сирийском Идлибе. «Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии», — говорится в тексте заявления.

3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25.

Пилот, управлявший воздушным судном, катапультировался в район, подконтрольный боевикам группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Как сообщается, в ходе боя с членами террористической организации он был убит.

Позднее стало известно, что российские военные, осуществив удар по району, откуда террористами была запущена ракета по Су-25, уничтожили более 30 боевиков.