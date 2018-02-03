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Глава Пентагона процитировал гимн Украины
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Глава Пентагона процитировал гимн Украины во время встречи с Полтораком 

RT на русском 4 часа назад
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с главой украинского Минобороны Степаном Полтораком процитировал гимн Украины.
«Сегодня я ещё раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил за это высокую цену. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» — в этих словах государственного гимна отображается украинская борьба за независимость», — приводит слова Мэттиса сайт украинского ведомства.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».
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