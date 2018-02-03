Глава Пентагона процитировал гимн Украины во время встречи с Полтораком

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с главой украинского Минобороны Степаном Полтораком процитировал гимн Украины. «Сегодня я ещё раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил за это высокую цену. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» — в этих словах государственного гимна отображается украинская борьба за независимость», — приводит слова Мэттиса сайт украинского ведомства. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».