Прокуратура закроет дела задержанных в день инаугурации Трампа

Прокуратура закроет дела большинства задержанных в день инаугурации Трампа

Прокуратура столичного округа Колумбия закроет дела против большей части задержанных в ходе массовых протестов, которые произошли в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа год назад, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на судебные документы.

Всего 20 января 2017 года в американской столице были арестованы 234 участника протестов, переросших в беспорядки, материальный ущерб от которых оценивается в 100 тысяч долларов. К годовщине инаугурации в суде оставалось 188 дел.

Согласно поданным в суд документам, прокуратура продолжит преследование 59 фигурантов следствия, оставшиеся дела будут закрыты без предъявления обвинений.

Акции протеста в Вашингтоне против инаугурации Трампа