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Прокуратура закроет дела задержанных в день инаугурации Трампа
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Прокуратура закроет дела большинства задержанных в день инаугурации Трампа 

РИА Новости 19 января 2018
Фото: AP Photo / Jose Luis Magana
Прокуратура столичного округа Колумбия закроет дела против большей части задержанных в ходе массовых протестов, которые произошли в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа год назад, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на судебные документы.
Всего 20 января 2017 года в американской столице были арестованы 234 участника протестов, переросших в беспорядки, материальный ущерб от которых оценивается в 100 тысяч долларов. К годовщине инаугурации в суде оставалось 188 дел.
Согласно поданным в суд документам, прокуратура продолжит преследование 59 фигурантов следствия, оставшиеся дела будут закрыты без предъявления обвинений.
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