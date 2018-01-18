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Трамп вынудил Apple вернуть миллиарды долларов в США
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Трамп вынудил Apple вернуть миллиарды долларов в США 

Lenta.ru 18 января 2018
Фото: Karl F. Schöfmann / Globallookpress.com
Apple выплатит в бюджет США 38 миллиардов долларов налогов, сообщается на сайте корпорации.
Таким образом компания отреагировала на поправки в законодательство США, которые существенно снижают для корпораций ставку налога на прибыль. Американские компании часто хранят прибыль за границей, чтобы не платить в США 35 процентов с нее, реформа же снизила ставку до 20 процентов.
Кроме возврата прибыли, Apple в течение пяти лет обещает вложить в американские производственные мощности около 30 миллиардов долларов и создать 20 000 рабочих мест. Всего в экономику США в этот период Apple планирует инвестировать 350 миллиардов долларов.
Компания также сообщила, что большинство ее сотрудников ниже уровня старшего руководящего состава получат единовременную выплату в 2,5 тысячи долларов. Компенсация будет осуществляться акциями компании. Apple обеспечивает занятость 123 тысячам работников по всему миру, из них 84 тысячи трудятся в Соединенных Штатах.
В декабре 2017 года Financial Times подсчитала, что благодаря продвигаемой президентом Дональдом Трампом налоговой реформе Apple сэкономит больше 40 миллиардов долларов налогов: при ставке 35 процентов в США компании пришлось бы выплатить 78 миллиардов.
В том же месяце корпорация договорилась с властями Ирландии об условиях возврата в бюджет страны 13 миллиардов долларов, эту сумму от Apple потребовала возместить Еврокомиссия.
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