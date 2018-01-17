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Трамп выступил с обвинениями в адрес России
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Трамп выступил с обвинениями в адрес России 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР "обходить" международные санкции, передает Reuters.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия", — заявил он.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в Северную Корею в нарушение международных санкций.

Трамп добавил, что Россия своими действиями отбрасывает назад все результаты, достигнутые с помощью Китая.

После очередного ракетного испытания КНДР постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать связи с КНДР и прекратить в страну поставки нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв США оборвать связи с КНДР, заявил, что надо сконцентрироваться на поиске решения проблемы.

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