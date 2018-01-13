Трампа высмеяли на обложке журнала

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Американский журнал посвятил обложку словам Трампа о «странах-гадюшниках» 

РИА Новости 6 часов назад

Журнал The New Yorker посвятил обложку своего нового выпуска словам президента США Дональда Трампа о мигрантах, которые, по его словам, прибывают в страну из "грязных дыр".

Издание использовало изображение, на котором из большой черной ямы видна голова человека с прической "как у Трампа".

Автором рисунка под названием "В дыре" стал художник Энтони Руссо. Тираж должен поступить в продажу 22 января.

Ранее в США разразился скандал вокруг высказывания Дональда Трампа, который на встрече с конгрессменами пожаловался на засилье мигрантов из "стран-гадюшников" (вариант перевода — "грязных дыр").

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