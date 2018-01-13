Трампа высмеяли на обложке журнала

Журнал The New Yorker посвятил обложку своего нового выпуска словам президента США Дональда Трампа о мигрантах, которые, по его словам, прибывают в страну из "грязных дыр".
Издание использовало изображение, на котором из большой черной ямы видна голова человека с прической "как у Трампа".
Автором рисунка под названием "В дыре" стал художник Энтони Руссо. Тираж должен поступить в продажу 22 января.
Next week’s @newyorker cover: «In the Hole» https://t.co/Vm468vD0Yi pic.twitter.com/j98VZi4wqW— Lainna Fader (@lainnafader) 12 января 2018 г.
Ранее в США разразился скандал вокруг высказывания Дональда Трампа, который на встрече с конгрессменами пожаловался на засилье мигрантов из "стран-гадюшников" (вариант перевода — "грязных дыр").