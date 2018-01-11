США намерены объявить о новых санкциях против РФ

США собрались объявить о новых санкциях против России

В ближайшее время Вашингтон объявит о новых антироссийских санкциях, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он пояснил, что сейчас они прорабатываются. Речь идет о санкциях, которые должны быть введены правительством США в соответствии с законопроектом, подписанным главой американского государства Дональдом Трампом, передает ТАСС.

В декабре СМИ сообщали, что Трамп одобрил введение новых антироссийских санкций за приписываемое Москве нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

В августе Трамп вынужден был подписать раскритикованный им же закон о санкциях против России.