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США намерены объявить о новых санкциях против РФ
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США собрались объявить о новых санкциях против России 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Фото: AP Photo

В ближайшее время Вашингтон объявит о новых антироссийских санкциях, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он пояснил, что сейчас они прорабатываются. Речь идет о санкциях, которые должны быть введены правительством США в соответствии с законопроектом, подписанным главой американского государства Дональдом Трампом, передает ТАСС.

В декабре СМИ сообщали, что Трамп одобрил введение новых антироссийских санкций за приписываемое Москве нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

В августе Трамп вынужден был подписать раскритикованный им же закон о санкциях против России.

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