Вашингтон предал Москву, но забыл об этом написать

Вашингтон предал Москву

The New York Times и многие другие ведущие американские СМИ предпочли ничего не сообщать о недавно опубликованной информации, подтверждающей, что Вашингтон лгал, когда обещал Москве «ни на дюйм» не расширять НАТО в восточном направлении, пишет редактор журнала The Nation Стивен Коэн. Как предполагает Коэн, игнорируя подобные инфоповоды, медийный мейнстрим США стремится поддержать миф о том, что «новую холодную войну» между двумя странами развязала и поддерживает исключительно Россия.

«Злоупотребления» американских СМИ в плане освещения России имеет давнюю историю, пишет американский политолог и редактор журнала The Nation Стивен Коэн. Как поясняет Коэн, подобных периодов в истории было три: первый — во время российской Гражданской войны, когда ряд газет, включая The New York Times, ввёл в заблуждение своих читателей, сообщив о том, что коммунисты ни при каких обстоятельствах не смогут одержать победу — этот эпизод когда даже изучали на факультетах журналистики американских университетов; второй — в девяностые, когда все ключевые американские медиа «принялись защищать поддержанные Вашингтоном «реформы» российского президента Бориса Ельцина, в результате которых российский народ был ограблен и унижен»; ну а в третий раз данные «злоупотребления» проявили себя в начале двухтысячных, когда в американской прессе принялись «демонизировать преемника Ельцина Владимира Путина». Третий период продолжается и по сей день, о чём свидетельствуют регулярные репортажи главных СМИ о «новой холодной войне», голословные заявления о том, что «Россия покусилась на американскую демократию»и прочие сюжеты на «российскую» тему.

По мнению Коэна, недобросовестное поведение журналистов главных СМИ проявляется очень по-разному — и в виде избирательного использования фактов, и в виде написания на основе таких «фактов» сомнительных репортажей, и в аккуратном подборе колумнистов, выражающих нужное редакции мнение, — но наиболее систематическим элементом этой стратегии является «исключение из повестки любых касающихся России событий и мнений, не соответствующих солидному девизу газеты The New York Times, который звучит как: »Все новости, пригодные к печати». «Когда речь идёт о России, в The Times часто решают, что пригодно, а что нет, исходя из политических соображений», — констатирует аналитик.

Совсем недавно стало известно о новейшем примере подобных искажений, подчёркивает автор. Как напоминает эксперт, в 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв дал своё согласие не только на объединение Германии, «находившейся в самом эпицентре той холодной войны», но и на вступление объединенного государства в НАТО. Такой шаг был непростым — Горбачёв только усложнил своё и так непростое политическое положение дома и, вероятнее всего, приблизил попытку переворота, совершённую его оппонентами в августе 1991-го, и решился советский лидер на эту меру лишь после того, как западные партнёры во главе с президентом США Джорджем Бушем-младшим неоднократно пообещали ему, что альянс «ни на дюйм» не расширится на Запад, пишет Коэн. Между тем, ещё с тех пор, как следующий президент США Билл Клинтон дал старт так и не завершившемуся до сих пор процессу расширения НАТО на восток — а альянс с тех времён успел по количеству стран — членов вырасти в два раза и подошёл к самым западным границам России, — сторонники НАТО принялись утверждать, что подобных обещаний не было, называя их «мифическими».

Всё изменилось 12 декабря минувшего года, когда Архив национальной безопасности при американском Университете Джорджа Вашингтона наконец установил «историческую справедливость», опубликовав не только подробные данные о том, что же обещали Горбачёву в начале девяностых, но и соответствующие документы, продолжает Коэн. Правда оказалась ещё более тяжёлой: выяснилось, что аналогичные заверения советский президент получил от всех западных держав, участвовавших в переговорах — то есть, США, Великобритании, Франции и самой Германии. «Если мы зададим вопрос о том, когда же Запад, и в особенности Вашингтон, потерял Москву в качестве потенциального стратегического партнёра, именно с этого обстоятельства нужно будет начинать ответ», — убеждён автор.

Тем не менее, с момента обнародования Архивом нацбезопасности документов прошёл почти месяц — но ни The New York Times, ни The Washington Post, «претендующие на статус самых важных, надёжных и незаменимых политических газет в нашей стране», не посвятили этому событию ни слова, подчёркивает Коэн.

По мнению аналитика, это особенно важно в свете того, что большая часть американских телеканалов и радиостанций, включая CNN, MSNBC, NPR и PBS, при планировании освещения российской повестки ориентируются именно на редакционную политику этих двух изданий — а значит, никто из них не станет сообщать о публикации документов.

Чем же объясняется отказ NYT и WP писать об этом событии или даже как-либо его комментировать? Как полагает автор, причина — точно не в нехватке объёма или интереса к России, да и «проворонить»инфоповод они не могли, поскольку многие более мелкие издания, в том числе The National Interest, Bloomberg и The American Conservative, его всё же обработали, причём ещё в декабре. Быть может, рассуждает Коэн, обе редакции считают, что история экспансии НАТО не заслуживает внимания — но ведь именно эта экспансия «была и остаётся главным движущим фактором новой холодной войны между США и Россией»; «уже внесла свой вклад в две горячих опосредованных войны (в Грузии в 2008-м и на Украине с 2014-го)»; «спровоцировала ответные шаги России, которые с некоторых пор именуют «серьёзными угрозами»»; «в политическом плане практически испарила и крепкое проамериканское лобби в московской политике, и когда-то широко распространённые среди российских граждан проамериканские настроения»; и, наконец, «поселила в головах по крайней мере одного поколения российской политической элиты убеждённость в том, что невыполнение данных Горбачёву обещаний представляет собой типичную для американцев политику «предательства и обмана»».

Россияне, конечно, могут привести и другие примеры обмана со стороны США (к примеру, односторонний отказ Джорджа Буша-младшего от соблюдения Договора об ограничении систем ПРО в 2002 году или же невыполненное Бараком Обамой обещание не применять резолюцию Совбеза ООН для свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011-м), однако именно то нарушенное обещание, данное Горбачёву, стало в глазах Москвы «первородным грехом» США, главным образом потому, что в результате Россия оказалась наполовину окружена «западной военной организацией под лидерством США», продолжающей расползаться дальше, пишет Коэн.

С учётом всего вышеперечисленного, становится очевидным, что отказ NYT и WP сообщать об опубликованных документах вероятнее всего связан с тем, что эти документы «подрывают их главную, наиболее глобальную легенду том, что ответственность за новую холодную войну целиком и полностью лежит на путинской России» — а следовательно, как-либо пересматривать политический курс в отношении России нельзя, особенно если это вздумает делать Дональд Трамп, полагает аналитик. Как убеждён эксперт, именно в этом и заключается главное (но далеко не единственное за последние годы) злоупотребление со стороны американских СМИ, и журналисты The New York Times вместе с коллегами из The Washington Post таким образом просто пренебрегают теми принципами журналистки, которые сами же превозносят.