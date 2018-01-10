США обратились к собирающимся в РФ американцам

США включили Россию в группу стран, посещать которые нужно с осторожностью

Госдепартамент США включил Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью.

В среду американское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте интерактивную карту, на которой все страны мира разделены на четыре категории. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть".

В пояснении написано, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Уточняется, что "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время".

При этом, в отношении России, как и ряда других стран, попавших в данную категорию, указывается, что там есть "особо опасные районы".

Согласно информации госдепартамента, в страны первой категории американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй "корзине" собраны государства, где, по мнению властей США, требуется "повышенная осторожность".

В четвертую группу включены страны, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется.

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В ходе специального брифинга для журналистов и.о заместителя помощника госсекретаря Мишель Бернье-Тот не смогла уточнить, сколько именно стран включено в каждую из категорий. Однако, по ее словам, в четвертую — самую опасную — группу вошли более десяти государств. В частности, это Афганистан, ЦАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.

Журналисты обратили внимание на то, что в данную категорию не включена Куба. Журналисты неоднократно спрашивали у Бернье-Тот, означает ли это, что, по мнению Вашингтона, ситуация там улучшилась. Однако представитель госдепа уходила от прямого ответа. В частности, она сказала, что "мы очень тщательно изучаем мнения наших экспертов, и по Кубе на данный момент пришли к такому выводу".

Также Бернье-Тот подчеркнула, что в отношении Кубы, как и других стран, будут и впредь выпускаться специальные рекомендации госдепартамента, в которых будет содержаться обновленная информация.

Также она уточнила, что решения по странам, попавшим в третью и четвертую категории будут "пересматриваться каждые шесть месяцев или быстрее, если того потребует ситуация".