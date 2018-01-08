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«Взрывной циклон» в США объяснили вмешательством РФ
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В соцсетях объяснили «оружием Путина» вмерзшие в лед машины в США 

РИА Новости 5 часов назад

В сети появился ролик, на котором видно, как на улицах американского штата Массачусетс автомобили вмерзли в лед. Запись доступна на YouTube.

В комментарии поясняется, что из-за "взрывного циклона" — мощного шторма, вызвавшего резкие похолодания в США — улица затопило, после чего вода замерзла, образовав ловушку для припаркованных у домов автомобилей. Ролик набрал более 150 тысяч просмотров.

Пользователи бурно отреагировали на короткий ролик. Многие посчитали, что наступает новый ледниковый период. Другие назвали шторм "климатическим оружием" российского президента.

"Он (Путин — прим. ред) разрушает американскую экономику и инфраструктуру", — выразил уверенность юзер под ником Cattefaie Blæc. "Взрывной циклон — это российский агент. Это российское вмешательство в демократический климат", — в шутку написал Сергей Корсак.

Комментаторы также отметили, что погода напоминает о сибирских морозах, а некоторые провели аналогию с апокалипсисом. "Это что-то вроде фильма "Послезавтра"", — считает Rojs Rozentāls. "Красивый апокалипсис для Америки", — написала Tessa Fieryphoenix.

>> США накрыла климатическая бомба

"Взрывной циклон" обрушился на США 4 января, во многих штатах температура воздуха опустилась ниже нуля, включая обычно жаркие Калифорнию и Флориду.

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