Десакрализация смерти

Американская культура вступила в стадию тотального опрощения. Я бы назвал этот процесс «трампизацией» Америки. Суть происходящего в том, что некоторые формы преступлений уже не рассматриваются как подлежащие искоренению за счёт исправления обстоятельств их породивших — они представляются неискоренимыми, и потому отношение государства к ним выражается не в желании предотвратить инциденты, а в стремлении хотя бы отчасти снизить причиняемый ими вред.

Армия США и Департамент внутренней безопасности разрабатывают симулятор школьного шутинга, проще говоря «стрелялку», которая должна будет в деталях воспроизводить ситуацию, ставшую для Америки рутинной. Каждый год в американских школах звучит оружейная стрельба. Кто-то из учеников приносит в учебное заведение пистолет или автомат и расстреливает каких-то своих обидчиков или просто без всякой видимой причины всех, кто подвернется под руку. Таких историй множество, и это одна из типично американских проблем — европейские страны или Россия сталкиваются с ней куда реже.

Симулятор, по замыслу его создателей, будет формировать навыки правильного поведения учителя в условиях такого шутинга.

В игре несколько участников: кроме учителя предусмотрена роль сотрудника правоохранительных органов и даже (в это сложно поверить!) самого стрелка. То есть предполагается, что один из игроков примерит на себя маску убийцы. При всей чудовищности шутера и его сюжета, о чём мы поговорим ниже, какие-то содержащиеся в нём подсказки могут оказаться небесполезными. Например, навык блокировки дверей или поиска укрытия. Правда, для того чтобы научить школьного педагога таким абсолютно элементарным вещам, вполне хватило бы брошюры, составленной специалистом по безопасности, да пары тренингов.

Но нет, американцы идут по иному пути, сопряжённому с тратой колоссальных средств, создавая сложнейшую компьютерную игру с виртуальной реальностью, где правят балом страх, жестокость, отчаяние и насилие.

Вообще, моральная сторона этой истории кажется весьма сомнительной, поскольку воссоздавать преступление, пусть и в форме игры, означает заставлять людей так или иначе проживать жестокую и трагическую ситуацию. Вдобавок к этому одному из игроков предлагается попробовать себя в амплуа преступника, что вообще ни в какие ворота не лезет. Человеку с нестойкой психикой может даже понравиться столь необычная и волнующая роль.

Почему вообще армия США и Департамент безопасности сделали кажущийся столь странным и нравственно небезупречным выбор? Зная американцев, я предполагаю, что причины кроются в неверии в здравый смысл человека, который не в состоянии запомнить последовательность простейших действий, если информация получена им из письменных источников или инструктажа. Необходимо сформировать инстинкты — так, чтобы учитель действовал не думая. А сделать это проще всего, по мнению инициаторов проекта, с помощью увлекательной игры, столь любимой подростками и американцами «стрелялки», в которую можно, не отрываясь, играть долгими зимними вечерами.

Надо ли говорить, что инициатива у многих вызвала, мягко говоря, недоумение. Кто-то выражает сомнения в том, что эта дорогостоящая игрушка с имитацией расстрела школьников вообще может принести какую-то пользу. Скорее, она способна нанести психологическую травму игрокам, поскольку рассматривает этот вид преступления как неизбежное, повторяющееся насилие, с которым может столкнуться каждый. Другие говорят о том, что деньги стоило потратить не на бессмысленный симулятор, а на исследования, которые позволили бы обнаружить причины этой, как я уже писал, типично американской истории со стрельбой в школах. Обнаружить — и попытаться искоренить само явление.

Ведь очевидно, что есть некая взаимосвязь между свободной продажей оружия в США и тем прискорбным обстоятельством, что оно оказывается в руках у школьников. Сторонники легализации стрелкового оружия такую взаимосвязь отрицают, но понятно, что специальные изыскания в этой области — психологов, социологов, безопасников — могли бы дать ответы на многие вопросы. Но нет, игрушка — это наше американское всё. Из неё следует черпать представления об устройстве жизни и общества, умения не пасовать перед вызовами, смыслы мироздания.

Намедни президент Дональд Трамп, отвечая на заявление главы Северной Кореи о том, что у него теперь есть ядерная кнопка, заметил, что его, трамповская кнопка и мощнее, и больше. Эта шутка может даже показаться смешной, если не вспоминать о том, что речь идёт об очень серьёзном конфликте, в который глава США втянул собственную страну, об оружии, способном уничтожить планету. Вспомнить о том, что Трамп раньше дал неисполнимое обещание нанести ядерный удар по Северной Корее. Юмор главы американского государства — из той же серии, что и игрушка с расстрелами школьников.