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Разведка США заявила о крупнейшем провале в истории
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Разведка США признала провал в ситуации с КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters

Ситуация с ракетно-ядерной программой КНДР стала одним из крупнейших провалов американской разведки, заявили бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других спецслужб США.

New York Times не называет имен сотрудников спецслужб, с которыми проводились беседы. По сообщению издания, разведка США успокаивала Трампа, когда тот только стал президентом. Траму говорили, что КНДР создаст ракету, которая сможет доставить ядерную боеголовку к США, не раньше, чем через четыре года. Также разведка считала, что КНДР понадобится несколько лет на создание водородной бомбы, передает ТАСС.

Ошибочные оценки развития ракетно-ядерной программы КНДР в разведке теперь называют «одним из самых значимых просчетов Америки». New York Times связывает с этим непоследовательность курса Белого дома.

Анализируя свои ошибки, сотрудники спецслужб поясняют, что ориентировались на сроки овладения ракетными технологиями в период холодной войны — разведка США считала, что столько же времени потребуется и КНДР. США недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании и в использовании опыта третьих стран.

Кроме того, указывается, что недооцененным со стороны США оказалась и целеустремленность лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Один из источников заявил, что США получили «урок» относительно ограниченности своей электронной и спутниковой разведки при операциях против государств, у которых сравнительно слабо развита экономика.

Напомним, в декабре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты пока не угрожают США.

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