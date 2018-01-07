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От учительницы в США требуют миллион за секс в школе
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От американской учительницы потребовали миллион долларов за секс с учениками 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Фото: NJ.com

От американской учительницы потребовали миллион долларов за секс с учениками. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 38-летняя женщина в 2013-2014 годах занималась сексом с шестью учениками, которым на тот момент было от 14 до 15 лет. В 2014 году она была арестована.

На данных момент женщина фигурирует в трех отдельных судебных процессах, инициированных родителями четырех мальчиков. Родители двоих из них потребовали от нее компенсацию в размере одного миллиона долларов, а также оплату услуг адвокатов.

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