От учительницы в США требуют миллион за секс в школе

От американской учительницы потребовали миллион долларов за секс с учениками

От американской учительницы потребовали миллион долларов за секс с учениками. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 38-летняя женщина в 2013-2014 годах занималась сексом с шестью учениками, которым на тот момент было от 14 до 15 лет. В 2014 году она была арестована.

На данных момент женщина фигурирует в трех отдельных судебных процессах, инициированных родителями четырех мальчиков. Родители двоих из них потребовали от нее компенсацию в размере одного миллиона долларов, а также оплату услуг адвокатов.