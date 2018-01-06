Россияне застряли в США

Сотни россиян застряли в США из-за отмены трансатлантических рейсов

На северо-восток США продолжает наступать мощный циклон. Погибшими числятся 19 человек. В аэропортах — полный коллапс. Пассажиры российских рейсов ждут вылетов с 4 января.

«Погодная бомба» в США. Так американские синоптики назвали мощный циклон, который обрушился на северо-восток Штатов. Он затронул Нью-Йорк, Бостон, Филадельфию и другие крупные города.

Число жертв достигло 19 человек, сообщил телеканал CBS News. По его данным, многие погибли в результате дорожных аварий или из-за обморожений. В штате Нью-Йорк из-за аномальных холодов введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за непогоды приостанавливал работу международный аэропорт имени Кеннеди. Другая воздушная гавань Нью-Йорка — Ла-Гуардия — также временно закрывалась, но впоследствии возобновила работу. До сих пор из Нью-Йорка в Москву не могут вылететь пассажиры «Аэрофлота», рассказывает корреспондент Business FM в США Ульяна Малашенко.

Ульяна Малашенко, корреспондент Business FM в США:

«В общей сложности три рейса не улетели из Нью-Йорка 4 января. Часть людей осталась в Нью-Йорке, часть людей повезли в Вашингтон на автобусах. Почему в Вашингтон? Потому что там приземлились все самолеты, которые должны были прилететь в Нью-Йорк и забрать людей. Те люди, которые остались в Нью-Йорке, насколько я понимаю, тоже в гостинице находятся. Те люди, которые приехали в Вашингтон, тоже в гостинице разместились. Никто никуда не летит. Людей как-то пытаются разместить. Но людей много, все происходит очень медленно. Не очень понятно, будут ли завтра рейсы. Никто ничего на этот счет не говорит. Сотрудники аэропорта в Вашингтоне говорили, что проблемы возникли с багажом, самолеты прилетели, физически самолеты есть для того, что забрать людей, но эти самолеты были не разгружены, какие-то возникли проблемы с нехваткой персонала. Размещают людей за счет компаний, но до этого особо никому не давали ваучеров ни на еду, ни на что, предыдущие дни один раз дали ваучеров на 15 долларов, в первые два часа задержки рейсов, и было не понятно, хватит ли на всех номеров в гостиницах. Потому что людей очень много. Обычно авиакомпании резервируют небольшое количество номеров, все остальные что-то сами себе находят, и потом компания возмещает. Ну вот, в Нью-Йорке в первую ночь «Аэрофлот» предлагал возместить стоимость в отеле из расчетов 250 долларов на человека. То есть, в принципе, это хороший отель, особенно в районе аэропорта в Нью-Йорке. Но сейчас, видимо, решили все сделать централизованно. Вопрос, который вызывает больше всего недоумения, — это отсутствие какой-то очевидной системы информирования, и опять же люди решили поехать в ту гостиницу, которую предлагает «Аэрофлот», именно потому, что представители авиакомпании сказал, что людям будут звонить в номера и сообщать какие-то подробности о том, что происходит. Нужно сказать, что часть пассажиров уже попросили вернуть их в Нью-Йорк, потому что, видимо, все планы сорвались на поездку, люди сказали, что у них уже завтра вылет обратно из Москвы. А лететь куда-то уже совершенно бессмысленно».

Из-за непогоды не обслуживаются рейсы «Аэрофлота» и в аэропорту Вашингтона. Перевозчик пока не может сообщить точное время отправления задержанных рейсов. Вся информация будет оперативно размещаться на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни в США продолжит снижаться из-за холодного арктического воздуха, который направляется в сторону атлантического побережья Штатов.