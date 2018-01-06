Трамп назвал себя гением

Американский президент Дональд Трамп заявил в своём Twiter, что всю его жизнь одними их его главных качеств были психическая устойчивость и ум.

«На самом деле, в течение всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум … я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)», — говорится в сообщении главы государства.

…to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius…and a very stable genius at that!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

По его словам, это можно охарактеризовать не просто как «умный», а «гениальный».

Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Forbes предложил сравнить свой IQ и IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В Белом доме назвали это предложение шуткой.