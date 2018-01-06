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Трамп назвал себя гением
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Трамп назвал себя гением 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил в своём Twiter, что всю его жизнь одними их его главных качеств были психическая устойчивость и ум.

«На самом деле, в течение всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум … я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)», — говорится в сообщении главы государства.

По его словам, это можно охарактеризовать не просто как «умный», а «гениальный».

Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Forbes предложил сравнить свой IQ и IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В Белом доме назвали это предложение шуткой.

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