Трамп призвал посадить помощницу Клинтон

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Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / Jim Cole

Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон, пересылавшую секретные внутриведомственные электронные письма на частный компьютер и с него.

"Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!", — заявил Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что Абедин отправила письма с компьютера, к которому также имел доступ ее бывший муж, американский конгрессмен Энтони Уинер.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации.

По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около ста писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

В разгар скандала также появилась информация о том, что ближайшая помощница Клинтон Хума Абедин пересылала секретные электронные письма Клинтон на свой, общий с Уинером, компьютер.

Хума Абедин и Энтони Винер

В августе Федеральный суд Вашингтона распорядился, чтобы госдепартамент возобновил поиск в базе данных служебной переписки по делу о гибели американцев в ливийском Бенгази, в частности корреспонденции помощников Клинтон Хумы Абедин, Шерил Миллс и Джейкоба Салливана.

В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Республиканцы подозревали Клинтон в том, что госдеп не обеспечил безопасность граждан США. Парламентское расследование не дало каких-либо результатов.

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