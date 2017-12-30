Американцы не поняли шутку Лаврова

Жители США всерьез восприняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы

Жители США всерьез восприняли саркастическое признание главы МИД России Сергея Лаврова на передаче Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама" в том, что Москва вмешивалась в выборы в разных странах мира. Об этом американцы рассказали в беседе с журналистом телеканала RT.

Репортер останавливал на улице местных жителей, показывал им фрагмент шоу и задавал вопрос: "Как вы думаете, кого-то может удивить, что он признал вмешательство России в американские выборы?".

"Конечно. Я думаю, это сильно повлияет на общественное мнение", — сказала одна из опрошенных девушек.

"Очень удивительно, что он признал нечто подобное или даже больше", — заявила другая девушка (показывал ли он ролик ей или же просто сказал, что Лавров признал вмешательство, неизвестно — ред.).

"Если бы они это сделали, он вряд ли бы это признал, так ведь?", — заявил еще один участник опроса.

После этого ведущий раскрыл карты и признался, что министр шутил.

"Да, но откуда нам знать, что он шутит", — прокомментировал это мужчина.

Люди, с которыми говорил ведущий RT, также признались, что на Западе люди склонны верить негативной информации о России.

>> Лавров посоветовал продолжать шутить в 2018 году

Выпуск программы "Международная пилорама" вышел в эфир на телеканале НТВ 28 декабря. В беседе с российским министром иностранных дел ведущей посетовал на "тяжелый год" из-за того, что пришлось вмешиваться в выборы в разных странах.

"Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. И Швеция, и Дания, Черногория, Македония, Австрия. В общем, пришлось трудиться, конечно, это непросто. И из-за этого у нас, в общем-то, руки не доходили до других вещей, которые не менее важны — например, культурные связи с Японией развивать", — ответил ему Лавров, добавив, что "японского императора пока снять не получается".