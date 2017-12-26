Трамп прокомментировал «тайный сговор» с Россией

Трамп: досье о тайном сговоре с Россией «фальшивое»

Президент США Дональд Трамп назвал досье о его тайном сговоре с Россией "фальшивым" и "оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии" у себя в твиттере.

"ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР", — написал Трамп.

Он добавил, что эту "гору мусора" использовали как основание для расследования его избирательной компании.

Кремль неоднократно заявлял, что не причастен к выборам в США.

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Ранее Трамп рассказал, что использование социальных сетей является для него единственным способом "донести правду" о себе.